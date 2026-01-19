Torino, Obrador è in città: l’arrivo per le visite mediche – VIDEO

Torino, Rafa Obrador è approdato in città, ecco il video dell’arrivo per le visite mediche del nuovo colpo di calciomercato dei granata

Ora possiamo dirlo: Rafa Obrador è (finalmente) un nuovo giocatore del Torino. Il laterale mancino è approdato questa mattina all’ombra della Mole poco dopo le 8. A dire il vero, la notizia – ufficiosa – dell’approdo in granata del giocatore classe 2004 l’aveva data già ieri sera il patron del club di Via Viotti Urbano Cairo: Obrador è arrivato, è già qui. Ha visto la partita con noi. – aveva specificato l’imprenditore nella canonica intervista post match con la Roma – Affare fatto, non ha firmato ma è arrivato dal Benfica per fare le visite. E poi abbiamo altre cose.

Ci siamo! Rafa #Obrador è arrivato a #Torino per le visite mediche. Il laterale mancino arriva dal Benfica in prestito con opzione. Attesa, dopo il canonico iter medico all'istituto Medica dello Sport, la firma sul contratto#calcionews24 #calciomercato @LorenzoBosca pic.twitter.com/lWXECbKNOs — CalcioNews24.com (@CalcioNews24) January 19, 2026

Detto fatto, ecco che – come raccontato – Obrador ha raggiunto l’Istituto Medicina dello Sport (struttura adiacente al Grande Torino) stamane proprio per svolgere le consuete viste mediche. Solo una volta completato l’iter lo spagnolo potrà effettivamente firmare il contratto che lo unirà al Torino.

