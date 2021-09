Torino, possibile rilancio per Verdi già a Venezia: il punto

Simone Verdi potrebbe avere la sua chance per guadagnarsi una conferma nel Torino del futuro: la situazione

Tuttosport fa il punto sulla situazione in casa Torino a poche ore dalla sfida contro il Venezia. I granata, ancora orfani di capitan Belotti, sono in emergenza in attacco. Brekalo non è infatti al meglio della condizione e Juric, anche in vista del derby, potrebbe tenerlo a riposo.

Al suo posto verrebbe lanciato dal primo minuto Simone Verdi, vista anche l’assenza di Pjaca e Zaza. Per l’ex Napoli si tratterebbe così di un’importante occasione da non sprecare per guadagnarsi un posto nel futuro della formazione granata, anche come prima alternativa.