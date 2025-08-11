Torino, ecco il Robaldo: le prime immagini del centro sportivo – VIDEO

Torino ecco il Robaldo, le immagini inedite dell’allenamento nella prima parte del futuro centro sportivo granata. Il video

(Lorenzo Bosca – Inviato al centro Sportivo Robaldo). Sono stati ufficialmente aperti i cancelli del Centro Sportivo Robaldo. Oggi – lunedì 11 agosto 2025 – è andato in scena infatti il primissimo allenamento in quella che è destinata a diventare la futura casa delle giovanili del Torino. Dopo anni (tanti, senz’ombra di dubbio troppi) di attesa, ecco che una prima parte dei giovani talenti granata ha potuto mettere piede nell’impianto che trova ubicazione in quel di Mirafiori: incastonato tra Via Artom e Strada Castello di Mirafiori

Quattro i campi da calcio presenti, tre dei quali a misura regolamentare. Di questi, due provvisti di tribune coperte. Un progetto, raccontato dal Torino stesso, come avanguardistico; capace di coniugare l’efficienza richiesta da una tale struttura al rispetto delle normative vigenti in materia ambientale. Cosa manca? Semplice, il completamento dell’edificio in muratura posizionato all’ingresso del primo terreno di gioco. Lì – attualmente è possibile scrutare il solo scheletro attorniato da ponteggi e impalcature – sorgeranno uffici e spogliatoi, ma anche sale riunioni e uno spazio adibito alla ristorazione.

🛑Ecco (la prima parte) del nuovo centro sportivo del #Torino

⚽Primo allenamento al Robaldo! 📸 @LorenzoBosca

Sul nostro sito l'approfondimento completo pic.twitter.com/ALyQGFtaRc — CalcioNews24.com (@CalcioNews24) August 11, 2025

La fine dei lavori è prevista per l’inizio del prossimo anno, possibile dunque a gennaio del 2026. Fino al momento, giusto ricordarlo, usufruiranno dei servizi offerti dal Robaldo solamente alcune squadre del settore giovanile del Torino. Nello specifico, dall’Under 12 fino all’Under 16. Con l’inizio del nuovo anno quindi, anche Under 17, Under 18 e Primavera si uniranno ai compagni. E i più grandi? Il programma non coinvolge direttamente la prima squadra del Torino, com’è noto i ragazzi allenati da Marco Baroni proseguiranno regolarmente le proprie sedute tra le mura dello Stadio Filadelfia. Ecco dunque il video diramato dalle telecamere di CalcioNews24 presente sul posto, in attesa di vendere il centro completo il primo passo verso l’inaugurazione è stato compiuto.