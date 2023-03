Torino, Schuurs è l’anti-Osimhen

In estate il Torino è andato a caccia di un centrale per sopperire alla partenza di Bremer e ha trovato in Schuurs il sostituto ideale

Sulle orme di Bremer, studiando De Ligt: l’olandese prova a emulare i due difensori per cercare di fermare Osimhen. Impresa complicata fermare questo Napoli, ma il suo rendimento sin qui è da top player. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.