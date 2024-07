Torino, Schuurs in campo nel 2025? Le ULTIME sull’infortunio del difensore olandese

L’infortunio di Schuurs continua a tener banco in casa granata. Per lui si parla di un ritorno addirittura nel 2025

Il rientro di Schuurs potrebbe slittare di altri mesi. Il giocatore sarà oggi a Londra insieme ad alcuni membri dello staff del Torino a fare un consulto da uno specialista per capire la situazione nel dettaglio.

Purtroppo non c’è da escludere un secondo intervento al ginocchio. In questo caso, come riporta Tuttosport, il suo rientro non avverrà prima del 2025.