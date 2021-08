Torino, Segre: «Pronti ad iniziare la nuova stagione. Su Juric...»

Jacopo Segre, centrocampista del Torino, ha fatto il punto sui granata ai microfoni della tv ufficiale del club: le sue parole

Jacopo Segre, centrocampista granata, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Torino Channel:

INIZIO STAGIONE – «Siamo pronti: dopo il ritiro e tanti allenamenti, ci stiamo avvicinando a questo grande inizio. Abbiamo una voglia immensa di iniziare».

TIFOSI – «E’ stato un piacere e un orgoglio, ci accoglievano dalle 8 del mattino alle 8 di sera. Volevano foto e autografi, è un’emozione che non si vedeva da tempo. Non vediamo l’ora di avere gente allo stadio: sono momenti magici, solo i tifosi te li possono dare».

JURIC – «E’ una grande persona, è entrato subito in azione dando consigli. Mi ha dato tanti consigli su come migliorare, è un allenatore che porta intensità ed esperienza. Lo ascoltiamo tutti».

RUOLO – «Il mister usa un modulo con due centrocampisti, io mi adatto per dare il meglio. Posso fare anche il trequartista, più in generale faccio tutto ciò che mi chiede».

PRESTITO – «Ho iniziato a fare una gavetta, la consiglio: i percorsi di crescita per arrivare in serie A passano dalla C e dalla B, così è possibile farsi le ossa anche sotto l’aspetto umano».

