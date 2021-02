Torino, tante offerte per Nkoulou: c’è anche il Leeds di Bielsa

Il difensore del Torino Nicolas Nkoulou ha già ricevuto diverse offerte per la prossima stagione: c’è anche quella del Leeds di Marcelo Bielsa

Secondo quanto riferito da Tuttosport, il difensore del Torino Nicolas Nkoulou ha già ricevuto diverse offerte per la prossima stagione. Il giocatore è in scadenza di contratto con i granata e non ha intenzione di rinnovare il proprio accordo.

Tra le proposte presentate a Nkoulou c’è anche quella del Leeds di Marcelo Bielsa, il quale lo ha già allenato al Marsiglia e che per questo motivo lo vorrebbe anche nella sua esperienza in Premier League.