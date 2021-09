Torino, un titolare va ko: a rischio la partita con la Juventus

Infortunio Pjaca: a rischio per il derby con la Juventus. Le sue condizioni in vista della sfida di settimana prossima

Secondo Sky Sport, Marko Pjaca darà forfait per il match contro il Venezia, a causa di un problema muscolare riscontrato nel finale di partita con la Lazio. Oltre al croato, Ivan Juric dovrà fare a meno anche di Belotti, Praet e Zaza.

La tegola per il Torino riguarda i tempi di recupero di Pjaca: il classe ’95, infatti, potrebbe tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali, saltando quindi il derby della Mole contro la Juve della prossima settimana.