Torregrossa Sampdoria, non ci siamo: ancora in ritardo di condizione

Ernesto Torregrossa è ancora in ritardo di condizione: contro la Juventus torna la coppia Fabio Quagliarella e Ciccio Caputo

La Sampdoria, contro la Juventus, sarà costretta a operare diversi cambi per evitare si sovraccaricare tutti quei calciatori già ampiamente utilizzati nelle prime cinque giornate di campionato. La squadra di Roberto D’Aversa però ha un reparto dove i cambi non sono ancora possibili: l’attacco.

Fabio Quagliarella e Ciccio Caputo, come riporta La Gazzetta dello Sport, sono costretti agli straordinari anche contro la Juventus. Ernesto Torregrossa è apparso, subentrando a partita in corso in tutte le ultime partite, ancora lontano dalla condizione ottimale. La speranza è ritrovare al più presto Manolo Gabbiadini.