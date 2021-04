Torreira: «Non voglio più giocare in Europa. Ecco dove andrò»

Lucas Torreira, centrocampista dell’Atletico Madrid in prestito dall’Arsenal, ha espresso la sua voglia di trasferirsi al Boca Juniors

A pochi giorni dalla morte della madre, Lucas Torreira, mediano in forza all’Atletico Madrid ed ex giocatore della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti riguardo al suo futuro. Ecco un estratto dell’intervista a ESPN Argentina.

«Non voglio tornare in Europa, voglio giocare al Boca. Voglio stare con la mia famiglia, me ne sono andato molto giovane, ora posso aiutare e stare vicino alla mia famiglia e a casa mia. E stando in Europa tutto questo non è possibile».