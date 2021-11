Tottenham, Conte: «Un onore essere qui. L’Italia è il passato»

Antonio Conte ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ufficiali da allenatore del Tottenham. Le parole del tecnico degli Spurs

Ai canali ufficiali del Tottenham, Antonio Conte ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da tecnico degli Spurs.

TOTTENHAM – «E’ un grande piacere ed un grande onore. Adesso sicuramente voglio ripagare questa fiducia. La mia filosofia di calcio è molto semplice: voglio un calcio offensivo, che sia bello da vedere per i nostri tifosi. Serve una squadra stabile, senza alti e bassi. Penso che i tifosi meritino di vedere una squadra competitiva. Lotteremo sempre, daremo tutto per meritarci il loro supporto».

ITALIA – «L’Italia è il passato, il presente è ora. Per la Juve ho giocato 13 anni, ho vinto tanto e poi sono tornato come allenatore, iniziando il ciclo che ha portato i bianconeri a dominare e vincere nove scudetti di fila. Ho anche interrotto questo ciclo. Con l’Inter abbiamo avuto, negli ultimi due anni il secondo miglior attacco e la miglior difesa. Il passato è importante, ma sono orgoglioso di lavorare per il Tottenham e voglia questa diventi una parte importante della mia carriera da allenatore».

OBIETTIVI – «C’era stata una chiamata dal Tottenham questa estate, ma ero stato chiaro. Avevo appena chiuso la mia avventura all’Inter. Sono state due stagioni importanti e faticose e onestamente non era il momento giusto per iniziare una nuova esperienza. Ho preferito passare il tempo in famiglia. Il Tottenham è un club importante in tutto il mondo, lo stadio e il centro di allenamento sono bellissimi. Penso sia un onore diventarne l’allenatore. Ho visto il centro di allenamento e ho subito avuto voglia di iniziare a lavorare. La nostra situazione in classifica ci spinge a lavorare per fare qualcosa di importante».