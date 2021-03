Tottenham, Bale è tornato. Mourinho: «Aveva cicatrici psicologiche»

José Mourinho ha parlato del recupero di Gareth Bale

Gareth Bale è tornato e le ultime prestazioni lo dimostrano. A parlare dell’esterno gallese, è stato José Mourinho al termine della partita contro il Crystal Palace.

«Aveva cicatrici psicologiche. Quando passi un paio di stagioni con così tanti infortuni, credo che non si parli soltanto di cicatrici muscolari, ma anche di qualcosa a livello mentale, di paura e di instabilità. È in un momento in cui sta lavorando benissimo e tutti quanti stiamo dando il meglio. Era il periodo giusto per rompere questa sua barriera psicologica e l’ha fatto. Merito suo e nostro. Ma tutto quello che abbiamo fatto è stato dargli una mano».