Burnley Tottenham 1-0: altra sconfitta per Conte e Champions League che si allontana

Altra sconfitta per il Tottenham di Antonio Conte e Champions League che si allontana ancora di più

Il Tottenham di Antonio Conte, come altre squadre di Premier League, sono scese in campo questo mercoledì per giocare alcune partite da recuperare. Per gli Spurs non è andata come ci si aspettava: sconfitta a sorpresa sul campo del Burnley per 1 a 0.

La formazione di Antonio Conte arrivava a questo match da ottava in classifica a -3 dalla zona europea e affrontava un Burnley che si divideva l’ultimo posto in classifica con il Norwich. Con questa sconfitta gli Spurs rimangono ottavi, ma a -7 dal Manchester United che occupa il quarto posto, e rendono ancora più difficile la corsa verso la Champions League.