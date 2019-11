Tottenham: cosa rischia Pochettino con lo Sheffield

La partita contro lo Sheffield sarà molto insidiosa per il Tottenham di Pochettino. Gli Spurs faticano contro queste squadre

Il campionato del Tottenham di Pochettino continua a essere molto difficile, con una distanza dal quarto posto che inizia ormai a essere preoccupante. Oltre ai problemi dietro, gli Spurs faticano nel rendersi pericolosi contro blocchi bassi.

Proprio per questo sarà molto insidioso il club contro lo Sheffield. La neopromossa è una delle squadre col maggior numero di clean sheet in Premier, di conseguenza ci si troverà di fronte un match impegnativo, in cui si dovrà fare a meno dello squalificato Son. Da Eriksen ci si aspetta molto.