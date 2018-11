Tottenham-Inter top e flop: Nainggolan è un fantasma in campo, Skriniar e De Vrij un muro ma sul gol di Eriksen…

Non riesce l’impresa all’Inter che perde per 1-0 contro il Tottenham a Wembley e rimanda ogni discorso qualificazione all’ultima partita contro il Psv. A decidere il match un gol di Eriksen, entrato negli ultimi 20 minuti per dare freschezza e imprevedibilità sulla trequarti. Masticano amaro i nerazzurri che hanno condotto una buona partita ma troppo timorosa

Tottenham-Inter: i promossi

BORJA VALERO 7: Entra e accende la luce ad un’Inter troppo spenta e troppo brutta per essere vera. Lo spagnolo suggerisce il passaggio, si incarica di costruire dal basso e sforna assist per Perisic e Icardi. La grande colpa di Spalletti è non aver messo lui dal primo minuto al posto di Nainggolan.

SKRINIAR 6.5: Lo slovacco, come sempre, è uno dei migliori in campo. Insieme a De Vrij ha chiuso ogni sortita offensiva avversaria, facendo buona guardia sia su Kane che sulle altre bocche di fuoco Spurs. Incolpevole sul gol, scalando di posizione a causa di un Asamoah fuori posizione.

POLITANO 6: Nel tridente d’attacco è l’unico frizzante e che prova a sgusciare via dalle strette marcature inglesi. Si spegne con il resto della squadra a metà secondo tempo e lascia il campo per Keita Balde. Prova comunque positiva per l’ex Sassuolo.

Tottenham-Inter: i bocciati

NAINGGOLAN 4.5: Dov’è finito il vero Ninja? Quello visto a Wembley sembra solo la brutta copia del tuttocampista ammirato a Roma e in qualche gara con l’Inter. Non stava bene? E perchè allora schierarlo dal primo minuto in una gara così delicata?

ASAMOAH 5.5: Il gol, decisivo, del Tottenham è quasi esclusivamente colpa sua. Dov’era sul rinvio di Handanovic? E perchè lasciare entrare Sissoko così tranquillamente in area? Da qualche gara il ghanese non sta rendendo sui livello a cui ha abituato il popolo nerazzurro.