Tottenham, Paratici esalta Richarlison: «È un combattente, perfetto per noi»

Il d.s. del Tottenham Paratici ha elogiato le qualità dell’attaccante Richarlison

Fabio Paratici, direttore sportivo del Tottenham, ai canali ufficiali degli Spurs ha elogiato le qualità di Richarlison.

LE PAROLE – «Siamo così convinti del suo acquisto. Questo tipo di stile di calcio è perfetto per noi, non solo tecnicamente, ma anche caratterialmente. È un combattente, ha una grande energia, può giocare in tre ruoli in attacco e ha molta esperienza in Premier League e nel Brasile. Penso sia stata una scelta davvero facile per noi».