 Tresoldi tra Italia e Germania, il padre svela: «In ogni caso deluderà qualcuno. Ma andrà rispettato»
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Tresoldi tra Italia e Germania, il padre svela: «In ogni caso deluderà qualcuno. Ma andrà rispettato»

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Published 2 ore fa il 13 Ottobre 2026
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Tresoldi

Il papà dell’attaccante del Bruges ha parlato alla Gazzetta dello Sport alla vigilia della sfida contro l’Inter: dal futuro in Nazionale alla passione per il Milan

Nicolò Tresoldi si prepara a vivere una serata speciale a San Siro. Il centravanti del Bruges, classe 2004, è uno dei profili più interessanti del panorama europeo e oggi si trova diviso tra due mondi: l’Italia, Paese in cui è nato, e la Germania, dove è cresciuto calcisticamente fino a imporsi ad alti livelli.

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Alla vigilia della sfida contro l’Inter, suo padre Emanuele Tresoldi, ex terzino con un passato anche in Serie A con l’Atalanta, ha raccontato a La Gazzetta dello Sport il percorso del figlio, il rapporto con la Nazionale e una passione mai nascosta: quella per il Milan.

Tresoldi, il racconto del padre Emanuele

L’EMOZIONE DI SAN SIRO«Emozione e orgoglio. Nicolò piano piano sta raccogliendo i frutti del suo lavoro: ha faticato ad affermarsi perché non aveva il talento di un fuoriclasse o il fisico di un corazziere. Eppure, eccolo qua. Un padre non potrebbe desiderare di meglio».

IL CONFRONTO PADRE-FIGLIO«Non c’è dubbio. Io sono più bravo a sciare (ride, nda). Ma solo perché lui per contratto non può…».

LA CRESCITA IN GERMANIA«È successo tutto per caso. Noi abbiamo girato molto per il mestiere di mia moglie, che si occupa di aviazione civile. A un certo punto sembrava che ci dovessimo trasferire a Liverpool. Invece ci toccò la sede di Hannover, dove Nicolò ha dimostrato di poter fare il calciatore».

L’ESPERIENZA AL BRUGES«Molto bene. È stato un bel salto dalla B tedesca ma gli è servito per crescere come uomo. La madre abita con lui, lo aiuta nelle incombenze domestiche: essere soli lontano da casa non è semplice».

I MARGINI DI CRESCITA«Essendo un attaccante completo senza specifiche virtù, deve crescere in tutto. Lo farà».

Tresoldi tra Italia e Germania: la scelta della Nazionale

LA DECISIONE SULLA NAZIONALE«Ne abbiamo parlato tanto ma sarà Nicolò a decidere cosa sia meglio per lui. Di sicuro sceglierà con il cuore, non per l’opportunità tecnica».

IL CICLO CON LA GERMANIA UNDER 21«Perché ha dovuto gestire una situazione più grande di lui. Ha promesso al ct tedesco dell’Under 21 che avrebbe completato il ciclo: può battere i record realizzativi di categoria, visto che gli mancano 2 gol. Dopo l’Europeo si vedrà: speriamo intanto che si confermi ad alti livelli».

LE PRESSIONI DI KLOPP«Si è fatto sentire, come era normale che fosse».

IL LEGAME CON L’ITALIA E LA GERMANIA«Dispiaciuto è una parola grossa. Certo, io sono italiano e lo è anche Nicolò, per nascita e famiglia. Ma esistono legami di riconoscenza che è impossibile ignorare. Lui è cresciuto là, parla quattro lingue, è un cittadino del mondo. In ogni caso deluderà qualcuno. Ma andrà rispettato».

Tresoldi e il sogno Milan

IL FUTURO IN SERIE A«Magari sì. Il suo sogno è indossare la maglia del Milan».

LA POSSIBILITÀ INTER«Non sono affatto sicuro che accetterebbe. L’animo del tifoso potrebbe prevalere».

Il futuro di Nicolò Tresoldi resta dunque aperto, tra il percorso con il Bruges, la scelta della Nazionale e il sogno di giocare un giorno con la maglia del Milan. Intanto, San Siro rappresenta una tappa simbolica: la prima volta in uno stadio che potrebbe tornare a incrociare la sua carriera.

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