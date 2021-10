Trofeo Kopa, ecco i 10 nominati: non c’è nessun italiano

Nessun italiano è stato inserito nella lista del Trofeo Kopa, il premio per il miglior giovane

Non c’è nessun giovane italiano inserito da France Football nella lista dei 10 giocatori che potrebbero vincere il Trofeo Kopa, il premio per il miglior giovane della stagione. Su 10 in 3 sono inglesi. Il premio l’ultima volta era stato vinto da De Ligt

LA LISTA – Mason Greenwood, Bukayo Saka, Pedri, Jérémy Doku, Ryan Gravenberch, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Jude Bellingham, Giovanni Reyna, Nuno Mendes,