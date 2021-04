Tuchel racconta l’esonero al PSG: «Conversazione di due minuti…»

Thomas Tuchel ha raccontato di come è arrivato l’esonero dal PSG a dicembre

Thomas Tuchel, ex allenatore del PSG ora al Chelsea, in una intervista a Sky Deutschland ha raccontato l’esonero avvenuto a dicembre col club parigino.

«Ho sentito Leonardo prima della partita contro lo Strasburgo e per la prima volta ho pensato che avrebbero potuto esonerarmi. Poi l’ho risentito il giorno dopo, prima della partita. Avevo capito che l’esonero fosse un’ipotesi, ma dopo un 4-0 non mi sembrava reale. Dopo la partita ho riparlato con Leonardo, che mi ha comunicato la loro decisione. La conversazione è durata solo due minuti, perché non avevo molto da dire. Ho preparato le mie cose e sono tornato a casa per Natale».