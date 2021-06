Turchia Italia, Under torna all’Olimpico: Gunes punta su di lui

Nella ripresa di Turchia Italia Gunes corre ai ripari dopo un primo tempo scialbo: dentro Under che torna all’Olimpico

Senol Gunes corre ai ripari dopo il primo tempo scialbo e solo difensivo della Turchia: il commissario tecnico inserisce l’ex Roma Cenzig Under. Ritorno all’Olimpico dunque per il turco che ha passato la stagione in prestito al Leicester.

Cambio all’intervallo anche per Roberto Mancini che ha sostituito Alessandro Florenzi con Giovanni Di Lorenzo: secondo quanto riportato da Sky Sport, cambio arrivato per fornire maggiore spinta ma nessuna preoccupazione per il terzino del PSG.