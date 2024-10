Twente-Fenerbahce: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Grolsch Veste la sfida di Europa League Twente-Fenerbahce: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Grolsch Veste di Enschede si giocherà la gara valevole per la 2ª giornata dei gironi di Europa League tra Twente-Fenerbahce. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

FC Twente (4-2-3-1): Unnerstall; Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah; Regeer, Eiting; Rots, Steijn, Van Bergen; Lammers. All: Oosting.

Fenerbahçe (4-2-3-1): Livakovic; Ossterwolde, Dijku, Kadioglu, Muldur; Kahveci, Yuksek; Under, Szymanski, Saint-Maximin; Dzeko. All: Mourinho.

Orario e dove vederla in tv

Twente-Fenerbahce si gioca alle ore 21:00 di giovedì 3 ottobre per la seconda giornata dei gironi di Europa League. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport in Diretta Gol Europa – Sky Sport (canale 251). In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.