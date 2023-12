Udinese, Cioffi: «Atomici. I risultati non giustificavano le prestazioni»

Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, ha così parlato dopo il match giocato contro il Bologna: le sue dichiarazioni

Gabriele Cioffi ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Udinese-Bologna.

LE PAROLE – «I ragazzi sono stati atomici, venivamo da buone prestazioni che però non giustificavano i risultati ottenuti. Questa vittoria ce la siamo meritata, l’abbiamo cercata e voluta. Non arrivavano i risultati, i ragazzi però hanno lavorato con il massimo della concentrazione, così come il mio staff, e di questo sono molto contento».