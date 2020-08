L’Udinese ha deciso di cambiare allenatore: via Luca Gotti, dentro Leonardo Semplici. L’ex Spal è in pole per la panchina bianconera

L’Udinese e Luca Gotti si diranno addio nei prossimi giorni. Il tecnico non proseguirà la sua finora brillante avventura sulla panchina bianconera, decisione maturata a seguito di alcuni confronti con la società.

Come riportato da Sky Sport, in pole per sostituire Gotti ci sarebbe Leonardo Semplici, reduce da uno scottante esonero con la Spal.