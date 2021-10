Udinese, infortunio per Deulofeu: a rischio la trasferta di Bergamo

Brutte notizie per Gotti e per l’Udinese, si è fermato per infortunio Deulofeu, uno dei giocatori più in forma tra i friulani

In allenamento si è fermato per infortunio Gerard Deulofeu, una brutta tegola per Gotti e per l’Udinese in vista della trasferta di Bergamo. L’attaccante è uno dei migliori in questo avvio di stagione dei friulani e pare scontato che i bianconeri non potranno contrare su di lui contro l’Atalanta.

Gli esami di oggi hanno evidenziato una distorsione alla caviglia e quindi non si tratta di un problema insormontabile, ma avrà bisogno di tempo per essere arruolabile.