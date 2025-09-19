Udinese Milan, il rebus a centrocampo: Fofana o Loftus-Cheek accanto a Modric e Rabiot? Il dubbio di Allegri

Udinese Milan, il rebus a centrocampo: Fofana o Loftus-Cheek accanto a Modric e Rabiot? Il dubbio del tecnico rossonero Max Allegri

Nel Milan che si prepara alla sfida di Serie A contro l’Udinese, resta un solo nodo da sciogliere in mezzo al campo. Con Luka Modric – regista croato di classe mondiale, maestro nella gestione dei tempi di gioco – e Adrien Rabiot – mezzala francese di grande fisicità e intelligenza tattica – considerati titolari inamovibili, l’attenzione si concentra sul ballottaggio tra Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek.

Due profili opposti per un’unica maglia

La scelta di Massimiliano Allegri, tecnico livornese noto per il suo pragmatismo e la capacità di leggere le partite, non sarà un semplice turnover, ma una decisione strategica che potrebbe indirizzare l’andamento del match.

Youssouf Fofana, centrocampista francese classe 1999, è un mediano dinamico e disciplinato. La sua forza sta nella fase di interdizione: recupera palloni, protegge la difesa e garantisce equilibrio. Inserirlo dal primo minuto significherebbe puntare su solidità e compattezza, ideale in una gara in cui il controllo del centrocampo e la protezione della retroguardia potrebbero essere determinanti.

Ruben Loftus-Cheek, inglese del 1996, è invece una mezzala potente e tecnica, capace di strappare palla al piede e inserirsi con tempismo in area avversaria. La sua presenza darebbe al Milan un’impronta più offensiva, aumentando l’imprevedibilità e la capacità di creare superiorità numerica tra le linee. Con lui in campo, i rossoneri potrebbero alzare il baricentro e mettere maggiore pressione sulla difesa friulana.

Un bivio tattico per Allegri

La decisione finale di Allegri sarà indicativa dell’approccio scelto:

per un Milan più prudente, organizzato e attento alla fase difensiva. Loftus-Cheek per una squadra aggressiva, proiettata in avanti e pronta a sfruttare ogni occasione offensiva.

Implicazioni per la partita

In un campionato sempre più equilibrato, ogni dettaglio può fare la differenza. La scelta del terzo centrocampista non influenzerà solo la fase iniziale del match, ma anche le possibili mosse a gara in corso. Contro un’Udinese solida e difficile da affrontare, il Milan dovrà trovare il giusto mix tra protezione e spinta offensiva per conquistare tre punti fondamentali nella corsa alla vetta.