L’Udinese pensa al futuro e lavora d’anticipo sul mercato: preso a parametro zero Lovric

L’Udinese lavora già per il futuro e pensa già al mercato estivo. I bianconeri hanno chiuso per l’arrivo di Lovric.

Il centrocampista in scadenza con il Lugano, arriva da parametro zero a giugno. Primo colpo per la prossima stagione come riporta Alfredo Pedullà.