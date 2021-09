Udinese, Gotti ha le idee chiare: centrocampo affidato a Walace

Luca Gotti si prepara ad affrontare il Napoli: l’Udinese vuole continuare il trend positivo di questo avvio di stagione

L’Udinese vuole continuare a stupire dopo l’avvio sprint in campionato: 7 punti, compreso il pareggio contro la Juventus nella gara inaugurale alla Dacia Arena. Ora in Friuli è atteso il Napoli di Luciano Spalletti.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Gotti non ha dubbi per quanto riguarda il centrocampo: le chiavi del fulcro del gioco sono affidate a Walace, vero dominatore della mediana friulana. Arslan e Jajalo restano solo alternative.