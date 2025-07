Udinese, la trattativa con il fondo Guggenheim è ancora in stallo: i Pozzo potrebbero restare alla guida dei bianconeri

A due mesi dall’annuncio della possibile cessione dell’Udinese a un fondo statunitense, indicato da fonti vicine al club come Guggenheim Partners, la trattativa sembra essere ancora lontana dalla conclusione. Nessuna ufficialità, nessuna svolta decisiva. Nella sede sportiva e tra gli addetti ai lavori si diffonde l’ipotesi che la famiglia Pozzo, storica proprietaria del club friulano, possa decidere di restare alla guida della società.

Una proprietà storica della Serie A

I Pozzo sono tra i proprietari più longevi del campionato italiano, con 39 anni al comando dell’Udinese, superati solo dagli Agnelli della Juventus. Sotto la loro gestione, il club ha vissuto 31 stagioni consecutive nella massima serie — un traguardo raggiunto solo da Inter, Milan, Roma e Lazio nello stesso arco temporale.

Collavino prudente sul futuro

Durante il Media Day nel ritiro estivo di Lienz, il direttore generale Franco Collavino non ha fornito aggiornamenti sulla trattativa: “Ci sono degli alti e bassi in queste situazioni. Le trattative complesse non hanno una data di scadenza,” ha dichiarato. Secondo indiscrezioni, il nodo principale non sarebbe tanto il valore della cessione — stimato attorno ai 180 milioni di euro — quanto il ruolo futuro di Gino Pozzo, figlio del patron Giampaolo, e attuale dirigente responsabile della gestione tecnica.

Scambi col Watford e trattativa in fase embrionale

La continuità degli scambi di mercato tra Udinese e Watford, l’altro club di proprietà della famiglia Pozzo — con cui spesso si effettuano operazioni di prestito e valorizzazione giovani — indica che non è ancora stato definito un percorso di separazione netto. Tra i più recenti movimenti, si segnala l’arrivo in prestito di Maduka Okoye, 24 anni, dal club inglese.

Futuro incerto, attesa per la svolta

Gli analisti sottolineano che, se fosse già stato delineato un piano preciso per il passaggio di proprietà, difficilmente continuerebbero a intrecciarsi gli interessi dei due club. Il mercato estivo e i prossimi sviluppi diranno se l’Udinese inizierà una nuova era oppure se la famiglia Pozzo resterà protagonista del calcio italiano.