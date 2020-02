Udinese Verona, i convocati di Juric: out Pazzini, Salcedo presente

Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati dell’Hellas Verona per la trasferta in Friuli contro l’Udinese

In occasione di Udinese-Hellas Verona, il club gialloblù ha pubblicato una nota ufficiale contenente i convocati di Juric per la sfida che andrà in scena domenica alle 12:30.

Portieri: Silvestri, Berardi, Radunovic.

Difensori: Faraoni, Lovato, Rrahmani, Bocchetti, Gunter, Dimarco, Kumbulla, Dawidowicz, Adjapong, Empereur.

Centrocampisti: Veloso, Badu, Verre, Lazovic, Zaccagni, Pessina, Amrabat.

Attaccanti: Eysseric, Stepinski, Borini, Salcedo.