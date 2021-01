UFFICIALE – Ascoli, ecco Danzi: arriva in prestito dal Verona

Andrea Danzi è un nuovo calciatore dell’Ascoli. Il centrocampista è trasferito in prestito dall’Hellas Verona: il comunicato ufficiale

«L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Hellas Verona le prestazioni sportive di Andrea Danzi. Nato il 25 febbraio 1999 a Verona, Danzi è un centrocampista cresciuto nel settore giovanile della sua città fino al debutto in Serie A il 18 aprile 2018 nel match di campionato contro il Sassuolo. In massima serie ha collezionato in totale con l’Hellas 8 presenze fra campionato e Coppa Italia. Il 9 dicembre dello stesso anno debutta in Serie B nel match vinto 1-0 dal Verona, in trasferta a Benevento. In cadetteria Danzi ha all’attivo 13 presenze e 1 gol realizzato in casa contro il Pescara il 17 dicembre 2018. L’Ascoli Calcio dà il benvenuto ad Andrea Danzi, che vestirà la maglia n. 72 e questo pomeriggio sosterrà la prima seduta di allenamento».