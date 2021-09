UFFICIALE Atletico Madrid, nessun problema per Griezmann: c’è il ritorno ai Colchoneros

L’Atletico Madrid piazza il colpo nell’ultimo minuto di calciomercato: dal Barcellona ritorna Antoine Griezmann

Al gong della fine del calciomercato in Spagna c’era stato il giallo Griezmann, con il suo contratto che sembrava non esser stato depositato. Si parlava di una proroga a Barcellona e Atletico Madrid da parte della Liga, ma proprio la Federazione spagnola ha fatto sapere di non aver concesso nulla poiché non ce ne è stato bisogno: «LaLiga non ha concesso alcuna proroga. Le operazioni di Griezmann e De Jong sono entrate in tempo prima della chiusura del mercato. LaLiga, una volta caricata la documentazione, la revisiona su ciascuna di queste operazioni».

In nottata è poi arrivato anche l’ufficialità da parte dei Colchoneros, che hanno annunciato il ritorno di Griezmann: «Il francese torna ad essere un giocatore del rojiblanco dopo l’accordo raggiunto tra Atlético e Barcellona per il suo prestito per una stagione con l’opzione di un’altra prorogabile da entrambe le parti».