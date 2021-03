UFFICIALE Che colpo del Lipsia, preso il giovane talento Brobbey dall’Ajax

Il Lipsia ha annunciato il colpo Brian Brobbey dall’Ajax

Colpo in prospettiva per il Lipsia che, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato l’acquisto di Brian Brobbey dalla prossima stagione. Il classe 1992 è uno dei talenti emergenti del club olandese, era in scadenza di contratto e i tedeschi sono riusciti a piazzare il colpo.

«Primo rinforzo per la nuova stagione! Brian Brobbey passerà dall’Ajax Amsterdam campione olandese all’RB Leipzig il 1 ° luglio 2021 . Il 19enne ha firmato un contratto quadriennale con i Red Bulls fino al 2025».