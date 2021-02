Il Giudice Sportivo ha reso note le sue decisioni per le semifinali di ritorno di Coppa Italia: ecco quanto stabilito per la lite Agnelli Conte

Il Giudice Sportivo ha reso note le sue decisioni in merito alla lite tra Andrea Agnelli e Antonio Conte nella semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Inter.

Per il momento nessuna decisione presa, anzi, l’alterco non viene menzionato nel comunicato. Il Giudice Sportivo però precisa: «si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa degli elenchi di gara».