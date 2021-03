UFFICIALE – Parma, addio a un dirigente: «Ma l’amore prosegue»

Il Parma ha annunciato l’addio dl dirigente Luca Carra: il comunicato ufficiale del club e le dichiarazioni dell’ex responsabile dell’Area Ricavi

COMUNICATO – «Il Parma Calcio 1913 comunica che non proseguirà il rapporto di collaborazione con il dirigente Luca Carra, già consigliere delegato della società sino al Settembre 2020 e successivamente responsabile dell’Area Ricavi. A Luca, che ha contribuito negli anni alla rinascita del Parma Calcio culminata nel ritorno in Serie A, va il ringraziamento e l’abbraccio di tutto il Parma Calcio e un caloroso in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera».

DICHIARAZIONI – «Finisce per me un viaggio iniziato più di cinque anni fa, fatto di tante difficoltà ma anche di momenti magici e di emozioni che sarà impossibile dimenticare. Voglio ringraziare chi nel 2015 mi ha dato questa possibilità coinvolgendomi in questa avventura, e tutti quelli che ne hanno fatto parte: abbiamo scritto tutti insieme pagine di una storia irripetibile. Termina un percorso, ma non l’amore per questi colori. Un grande in bocca al lupo a tutti e sempre Forza Parma».