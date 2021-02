Ulivieri promuove Pirlo: «Cambia la mentalità Juve, ha conquistato tutti»

Renzo Uliveri tesse le lodi di Andrea Pirlo: ecco le parole del presidente dell’AIAC sulla crescita del tecnico della Juventus

Renzo Uliveri tesse le lodi di Andrea Pirlo. Ecco le sue dichiarazioni in un’intervista a Tuttosport.

LA CRESCITA DI PIRLO – «La Juventus ha attraversato qualche difficoltà all’inizio, ma seconde me il discorso non era legato a schemi o tattica, ma era un piano più elevato. Pirlo sta cambiando la mentalità della Juventus e quella non si impara in due allenamenti come uno schema. E’ un percorso lungo e può comportare dei momenti di flessione».

PIRLO E LA GESTIONE DELLO SPOGLIATOIO – «Ha conquistato la credibilità agli occhi dei giocatori. E non perché si chiama Pirlo, come molti sostengono. Perché puoi chiamarti come vuoi, anche Pelé, ma se fai tre discorso da bischero negli spogliatoi diventi Pelé che non capisce nulla di calcio. Pirlo ha conquistato tutti con le sue idee, il suo modo di confrontarsi, il suo modo di lavorare»