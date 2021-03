Ululati a Balotelli in Verona-Brescia: assolto per non aver commesso il fatto

Lo scorso campionato in Verona-Brescia Mario Balotelli andò su tutte le furie per presunti insulti razzisti dalla curva scaligera: tifoso assolto

Finisce con un’assoluzione la vicenda dei presunti insulti razzisti a Balotelli in Verona-Brescia.

Come riporta Il Corriere dello Sport, il collegio presieduto dal giudice Alessia Silvi ha assolto l’imputato per non aver commesso il fatto, accogliendo la richiesta di assoluzione dello stesso pubblico ministero. L’uomo, agrigentino, era tornato in Sicilia dopo aver abitato a Verona ed era finito a giudizio dopo le indagini della Digos. Mario Balotelli non era presente in aula.