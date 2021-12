Valencia, quattro positivi al Covid nel gruppo squadra: il comunicato

Quattro elementi del gruppo squadra del Valencia sono risultati positivi dopo gli ultimi tamponi per il Covid effettuati

Il Valencia annuncia la positività al Covid di quattro elementi del gruppo squadra, di cui però non sono stati riferiti i nomi. Il comunicato ufficiale.

COMUNICATO – «Nelle ultime ore il Valencia CF ha effettuato test antigenici e PCR sui giocatori e sullo staff tecnico per il rientro al lavoro della squadra, seguendo i protocolli sanitari della Liga e del Club stesso. I test hanno rilevato 4 positivi al COVID-19 nel primo giro, tutti sono già stati isolati e sono in via di guarigione. Il Valencia CF augura loro una pronta guarigione».