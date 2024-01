Van de Beek: «Eintracht, ecco il perchè: ho sentito anche de Ligt»

Le parole di Van de Beek, nuovo acquisto dell’Eintracth Francoforte: «Ho parlato con de Ligt e mi ha detto solo cose belle della Bundesliga»

Donny Van de Beek ha parlato alla Bild dove ha spiegato la sua decisione di dire addio al Manchester United per firmare con l’Eintracht Francoforte. Di seguito le sue parole.

«Prima di firmare il contratto ho parlato con Krosche (ds del club) e Toppmoller (tecnico) e i colloqui che ho avuto sono stati ottimi. Questa è stata la cosa più importante per me. Abbiamo parlato del club e dell’idea di gioco dell’allenatore. Le sensazioni sono state subito positivi. Ho sempre seguito al Bundesliga, in particolare quando erano protagonisti alcuni miei connazionali come Arjen Robben, Mark van Bommel e Klaas-Jan Huntelaar. Giocatori che per me erano fonte d’ispirazione oltre che modelli. In più devo ammettere di aver parlato anche con Matthijs de Ligt del campionato tedesco e mi ha detto solo cose positive».