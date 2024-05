Marotta Inter, nuovo ruolo con Oaktree? «Gli verrà chiesta questa cosa»

Franco Vanni, giornalista, ha parlato e si è espresso sul discorso del cambio di proprietà dell’Inter e i possibili cambi dirigenziali

DIMISSIONI DIRIGENZA – «Nel momento in cui cambia proprietà dovrà esserci un nuovo CdA e un nuovo presidente. Non credo possa essere Marotta, il Milan scelse una figura di garanzia molto dentro alla politica e al mondo dell’economia come Scaroni che ha anche una delega per lo stadio che esercita. Non so che tipo di presidente vorrà Oaktree, ma Marotta è talmente bravo nel fare il suo mestiere per cui credo che gli verrà chiesto di continuare a fare il responsabile dell’area sportiva. Oaktree vede in Marotta una figura di garanzia già da molto tempo, perché i fondi hanno proprie figure da mettere in società però trovarsi un dirigente del genere dal punto di vista di Oaktree è una fortuna»