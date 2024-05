Vanoli Torino, Vagnati fa sul serio: i granata pagheranno la clausola. Ecco come

Il Torino fa sul serio per Vanoli e Vagnati è al lavoro per regalargli già il primo colpo di mercato per la Serie A

Per liberarlo dal Venezia, il Torino dovrà esercitare la clausola rescissoria presente nel contratto di Vanoli con i lagunari, in scadenza nel 2026: 500 mila euro se il Venezia resterà in B, un milione se salirà in A. La strategia di Cairo e Vagnati è chiara. Niente cash in senso stretto, ma trattative future col Venezia, a tempo debito, per pagare il prezzo della clausola all’interno di altri affari concernenti uno o più giocatori. Talenti del Venezia da acquistare. E/o un miglior premio di valorizzazione per il terzino 20enne Dembelé, in questa stagione prestato dal Torino ai veneti. In aggiunta o in alternativa, anche la possibilità per il Venezia di valutare qualche ragazzo della Primavera: in prestito o a titolo definitivo.

E in tale prospettiva va detto che gli occhi del Torino sono già caduti su Tessmann, 22enne centrocampista del Venezia. Una delle stelle della squadra. L’americano si è imposto come uno dei migliori calciatori della B. Un rendimento elevatissimo, 37 presenze, 6 gol e 3 assist vincenti. Avviati i contatti con i suoi rappresentanti, con tanto di primo summit già andato in onda: il segnale di come Vagnati faccia sul serio. Tessmann è un pupillo di Vanoli e il suo valore di mercato oscilla sopra ai 5 milioni. A Venezia è in scadenza nel 2025. Può rappresentare il nome giusto per trovare una quadra economica che soddisfi tutti e liberi Vanoli per il Toro. Lo scrive Tuttosport.