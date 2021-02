Venezia, Cordoba si presenta: «Eccitante lavorare per un club da rendere importante»

Ivan Ramiro Cordoba si è presentato nella sua nuova avventura al Venezia

Ivan Ramiro Cordoba, ex difensore dell’Inter, è arrivato al Venezia come socio del club e Consigliere Delegato per l’Area Sportiva e oggi si è presentato in conferenza stampa.

«Per me è un piacere enorme e un onore essere qui, sono molto emozionato perché sono passi importanti che si fanno nella vita, e quando si crede in quello che si fa è normale essere emozionati. Ringrazio il presidente che mi ha dato questa possibilità, metterò al servizio del Venezia tutta la mia esperienza: qua c’è la mentalità giusta per lavorare, è per questo che ho accettato questo progetto. Staremo attenti a tutti gli aspetti, c’è tanto da lavorare ma c’è tanto margine ancora per fare bene le cose: è molto eccitante lavorare per un club che devi rendere importante rispetto al lavorare in un club che è già tra le big».