Venezia, Lezzerini ha rinnovato: i dettagli del nuovo accordo

Il Venezia comunica il rinnovo di contratto del portiere Luca Lezzerini, da tre stagioni in arancioneroverde

In queste ore il Venezia ha comunicato di aver rinnovato il contratto al portiere Luca Lezzerini. Un prolungamento triennale che andrà in scadenza il 30 giugno del 2024. Continua l’avventura in arancioneroverde per l’estremo difensore, ex Fiorentina, arrivato in laguna nella stagione 18/19 ed ha conquistato la promozione in A nell’ultima annata. Lezzerini ha poi parlato dopo la firma, ecco la firma come riportate dal sito ufficiale della società:

RINNOVO – «Sono molto contento per questo rinnovo. Quando sono arrivato a Venezia non avrei mai pensato di poter restare in arancioneroverde per così tanto tempo e spero di rimanere qui ancora per tanti anni. Ho vissuto tante emozioni forti con questa maglia, passando da annate non facili alla soddisfazione dell’anno scorso con la promozione in Serie A, un ricordo che resterà indelebile nella mia memoria.»