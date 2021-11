Venezia Roma, Mourinho boccia Mkhitaryan: armeno in panchina 90 minuti

Pesante bocciatura per Henrikh Mkhitaryan, che contro il Venezia è rimasto in panchina per tutto l’arco della partita

Qualcosa si è rotto tra José Mourinho ed Henrikh Mkhitaryan. Nella rovinosa sconfitta della Roma a Venezia, l’armeno è rimasto in panchina per tutti e 90′ i minuti. Nella ripresa sono entrati Perez, Zaniolo, Zalewski e Mayoral per provare ad acciuffare il pareggio, ma non l’ex Manchester United.

C’è da dire che l’attaccante aveva giocato per 90′ giovedì contro il Bodo/Glimt (al pari di Veretout o Cristante) e forse non era al meglio, certo è che sorprende la scelta di Mourinho di non affidarsi a Mkhitaryan per l’assalto finale.