Venezia, Romero scalpita: può essere titolare già contro la Fiorentina

Sergio Romero scalpita ed è pronto a difendere la porta del Venezia già lunedì contro la Fiorentina

Il Venezia puntella la porta con Sergio Romero. Nella giornata di ieri, il portiere argentino ha sostenuto le visite mediche ed è pronto ora a mettere nero su bianco il suo accordo con i lagunari.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, inoltre, l’ex Manchester United sarebbe già pronto a scendere in campo dal 1′ lunedì sera contro la Fiorentina. Toccherà a Paolo Zanetti valutare le condizioni di Romero, ma il precedente fa ben sperare: in Serie B, infatti, quando Maenpaa arrivò per l’infortunato Lezzerini fu subito gettato nella mischia.