Venezia, sabato test amichevole con il Tabor Sezana

Il Venezia ha comunicato di aver fissato un’amichevole contro la formazione slovena per sabato 13 novembre: il punto

Con il campionato fermo, il Venezia non resterà con le mani in mano. Il club veneto, come comunicato sui propri canali ufficiali, ha infatti fissato per sabato 13 un’amichevole con gli sloveni del Tabor Sezana.

COMUNICATO – «Sabato 13 novembre il Venezia FC affronterà il Tabor Sezana, club militante nella Prva Liga ed attualmente all’ottavo posto nel massimo campionato sloveno. L’amichevole si disputerà a Sezana alle 13:00 presso lo stadio Rajko Štolfa Stadium a porte chiuse. Quello che si disputerà in terra slovena sarà un test importante prima del prossimo impegno di campionato, impegno che vedrà i Leoni di mister Zanetti giocare contro il Bologna di Siniša Mihajlović in trasferta allo stadio Renato Dall’Ara domenica 21 Novembre alle 15:00».