Ventola: «Lautaro è come Vieri e su Lukaku...»

Nicola Ventola, ex attaccante dell’Inter, ha parlato a Tuttosport dei nerazzurri e dei due attaccante Lautaro e Lukaku. Le sue dichiarazioni:

«Lautaro è un attaccante fantastico, può diventare ancor più decisivo. Ogni anno fa uno step in più e può superare i 25 gol. Lui come Vieri per i compagni si butterebbe nel fuoco. Lukaku? Se me lo regalano va bene, ma la società deve fare le sue valutazioni. Conviene andare a prendere un nuovo Lautaro».