Veretout: «Abbiamo fatto una buona partita, non avevo 90 minuti nelle gambe»

Jordan Veretout ha parlato ai microfoni di RomaTv al termine della gara contro il Sassuolo. Le parole del centrocampista della Roma

Jordan Veretout, tornato in campo dopo l’infortunio muscolare che gli aveva fatto saltare le ultime sfide, ha parlato ai microfoni di RomaTv al termine della gara contro il Sassuolo. le sue parole raccolte Corriere dello Sport.

PAREGGIO – «Dispiace, penso che abbiamo fatto una buona partita contro una squadra difficile con cui giocare. Sa giocare bene con la palla, abbiamo provato fino alla fine. Non è sufficiente ma non è neanche male. Mancano nove partite, dobbiamo vincerle quasi tutte per arrivare il più in alto possibile».

CONDIZIONI – «Mi sento bene, non avevo 90 minuti ma ho lavorato molto bene in queste settimane per rientrare in squadra e mi sento bene, vediamo la prossima settimana».