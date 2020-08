Veretout, l’agente: «Resta al cento per cento alla Roma»

Veretout ieri era a Napoli, il suo agente ne ha spiegato i motivi per il quali il giocatore si trovava nella città campana

A NAPOLI- «È stato ieri a Napoli per ritirare un’auto che, dati i numerosi impegni di campionato, non ha potuto prendere prima. Non ho visto la partita di ieri, ma la Roma è una squadra forte. Certamente il giocatore deve fare delle sue valutazioni, lui non ha problemi a stare in questa squadra ed in questa città, ovviamente entrano in ballo altre dinamiche. Resta al 100% alla Roma». Così Mario Giuffredi in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo.