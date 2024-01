Verona, Baroni: «Penso solo al campo, ma il fallo di Bastoni…»

Le parole di Marco Baroni, allenatore dell’Hellas Verona, in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Empoli

PAROLE – «Domani ci sarà il solito sostegno, è una partita importante, so che lo stadio e il pubblico ci darà una mano, poi dovremo essere bravi noi ad infiammare. Per quanto riguarda il mercato io sono concentrato sulla squadra, ogni giorno ricordo ai ragazzi quello che conta, la maglia che indossiamo ed essere sempre presenti. Non possiamo guardare fuori, dobbiamo stare concentrati sul campo e sul lavoro. Gomitata di Bastoni? E’ stato un episodio, nel calcio capita, noi siamo andati oltre cercando di prendere quanto di buono fatto in questa partita e ce lo portiamo dentro».