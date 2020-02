Verona Cagliari: le chiavi tattiche del match

In Hellas Verona-Cagliari, sarà molto importante la spinta di Lazovic e Faraoni. Bisognerà allargare la squadra di Maran

Per quanto si trovi in un pessimo momento, il Cagliari resta una squadra parecchio tignosa da affrontare. Fa tanta densità in mezzo e chiude ben gli spazi. Proprio per questo, il Verona di Juric dovrà essere bravo ad allargare il campo.

Sarà importante la spinta di Lazovic e Faraoni, ossia i quinti dell’Hellas Verona: entrambi si distinguono per le loro costanti sovrapposizioni e per occupare una posizione molto alta su attacco consolidato. L’Hellas Verona di Juric dovrà quindi sfruttare i loro movimenti per aprire spazi in mezzo.